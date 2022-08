Sassuolo-Berardi: il rinnovo è a un passo. Le ultime

17-08-2022 11:45

Manca solo la firma per il rinnovo fra Domenico Berardi e il Sassuolo.

È la notizia rilanciata, questa mattina (mercoledì 17 agosto), dal sito calciomercato.com. “Per l’attaccante calabrese, classe ’94, ci sarà anche un adeguamento dell’ingaggio” aggiunge il portale.

Berardi, arrivato in Emilia Romagna nel 2010, è cresciuto calcisticamente proprio nel Sassuolo. Con i neroverdi ha esordito, nel 2012, in prima squadra in Serie B. Fino a oggi, l’esterno della Nazionale campione d’Europa, ha ha collezionato 327 partite e 121 gol con il Sassuolo. E la storia sembra destinata a continuare.

