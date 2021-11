Sassuolo, Dionisi: "Abbiamo sempre giocato"

28-11-2021 18:46

Il tecnico del Sassuolo Dionisi ha commentato la vittoria a San Siro contro il Milan: “Abbiamo sempre giocato nonostante siamo andati sotto. Non siamo partiti benissimo ma eravamo a San Siro con il Milan che voleva vincere. Abbiamo trovato fiducia dopo il gol. So che arriveranno momenti difficili, e dobbiamo essere più equilibrati di quello che ci sta intorno. Sentivo dire che ci hanno rimontato tanto volte e non riusciamo a tenere il risultato. Oggi invece abbiamo rimontato il Milan a San Siro, abbiamo tenuto il risultato e abbiamo meritato”.

La prestazione di Henrique: “Abbiamo avuto difficoltà iniziali perché non capiva la lingua. Lo abbiamo aspettato ed è stato bravo ad inserirsi”.

