Sassuolo, Dionisi: "E' la vittoria più bella"

Il tecnico dei neroverdi: "Non la migliore a livello tecnico, ma ho visto una squadra in campo".

25-02-2023 23:40

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi applaude i suoi dopo la vittoria contro il Lecce: “Il risultato finale di oggi è merito del gruppo, è la vittoria più bella da inizio stagione. Non la migliore a livello tecnico, ma ho visto una squadra in campo. Qui solo Inter, Juventus e Salernitana hanno fatto tre punti, per noi fuori casa o in casa cambia poco, abbiamo sostenitori ma siamo in inferiorità anche in casa”.

Un applauso ai tifosi: “Erano tanti oggi, non mi aspettavo un gruppo così nutrito che venisse a Lecce. È quasi doveroso andarli a salutare, siamo contenti pure per loro. È il pro e il contro della piazza, è positivo perché non ti mette la pressione, un ragazzo può sbagliare e risbagliare. Poi c’è la concorrenza e se uno sbaglia troppo non gioca”.