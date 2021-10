Sassuolo: Dionisi in bilico, sondate due possibili alternative

La classifica piange e a farne le spese in casa Sassuolo potrebbe essere Alessio Dionisi. Il tecnico ex Empoli infatti, pur convincendo sul piano del gioco, non ha entusiasmato fin qui per i risultati ottenuti e questo, a breve, potrebbe costargli il posto sulla panchina degli emiliani.

A tal proposito, secondo le ultime indiscrezioni, la società neroverde avrebbe già sondato la disponibilità di due nomi in particolare, quelli di Marco Giampaolo, già accostato al Sassuolo in estate, e di Davide Nicola.

Decisivo per le sorti dell’allenatore senese classe 1980 sarà il prossimo match di campionato contro il Genoa, squadra anch’essa con un tecnico in bilico visto che in Liguria la nuova proprietà starebbe pensando di sostituire Davide Ballardini con Fabio Liverani.

OMNISPORT | 13-10-2021 15:32