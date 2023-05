Sassuolo, l'orgoglio di Dionisi

Il tecnico emiliano: "Apprezzo la squadra quando si sacrifica e tira fuori caratteristiche che non ha".

08-05-2023 23:34

Il girone di ritorno del Sassuolo vale 27 punti, come la Lazio (e meno solo di Napoli e Juventus) e Alessio Dionisi elogia il gruppo per come ha battagliato contro il Bologna: “Una prestazione positiva, forse abbiamo segnato troppo presto e abbassato così la prestazione dal punto di vista tecnico, prendencoci qualche rischio in meno; il Bologna è una squadra più fisica di noi, ma abbiamo tenuto botta, anche se da tre partite siamo siamo senza Pinamonti e qualcuno ha dovuto tirare la carretta, facendo gli straordinari come lo stesso Berardi. Noi e il Bologna siamo squadre che stanno facendo bene, non è facile rincorrere da tante partite: a me il Sassuolo è piaciuto molto. Di norma voglio sfruttare le qualità dei giocatori che ho a disposizione e dare alla squadra l’identità: non ci snaturiamo, cerchiamo di tenere il pallino e, quando siamo costretti a lasciarlo agli altri, mi piace quando vengono fuori quelle che non sono le nostre caratteristiche, come il contrasto”.