20-08-2022 11:09

Dopo il grave infortunio sopraggiunto a Mert Muldur il Sassuolo si trova costretto a correre ai ripari direttamente nel calciomercato. Il terzino turco è stato operato dopo la frattura del malleolo destro e l’assenza dal rettangolo di gioco sarà per più mesi. Il solo Toljan non basta a Dionisi ed ecco che l’Amministratore Delegato Carnevali sta lavorando per trovare alternativa sulla corsia destra.

Il nome del momento è quello di Braian Aguirre, esterno basso classe 2000 attualmente in forza al Lanus, in Argentina. Cresciuto calcisticamente proprio nella formazione granata, Aguirre ha accumulato già molta esperienza nel massimo campionato argentino e nelle competizioni internazionali, rendendolo di fatto un profilo di spessore da poter aggiungere alla rosa di Dionisi. In caso di fumata nera nell’operazione che porta al calciatore argentino il Sassuolo segue a distanza la pista Andrei Ratiu, difensore classe 1998 dell’Huesca seguito con grande interesse anche da Monza e Udinese.

