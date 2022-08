31-08-2022 14:09

Un vero e proprio sogno, reso complicato dall’avversaria sul mercato. Il Sassuolo pensa a un ultimo, grande colpo per la sessione estiva di trattative e il nome caldo potrebbe arrivare direttamente dall’Inghilterra: si parla di Hector Bellerin, terzino spagnolo classe 1995 a caccia di una nuova esperienza dopo il prestito al Betis in Spagna.

Bellerin non rientra più nei piani dell’Arsenal, dove ha fatto grandi cose nelle sette stagioni vissute con i Gunners. Finito ai margini del progetto londinese Bellerin ha cercato fortune in patria, giocando una stagione in prestito al Betis Siviglia con cui ha vinto la Coppa del Re da protagonista. Con un totale di 32 presenze e 5 assist tra campionato, coppa ed Europa League Bellerin si è rilanciato e il Sassuolo potrebbe dargli un ruolo da assoluto protagonista nella propria rosa. Occhio però al Barcellona, società dove è cresciuto il terzino e che ha palesato un forte interesse nei suoi confronti: se i blaugrana dovessero chiudere per Marcos Alonso (obiettivo anche dell’Inter) l’operazione Bellerin potrebbe facilitarsi.

