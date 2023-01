13-01-2023 16:48

L’epilogo della sua gloriosa esistenza si è consumato in modo impensabile, davvero triste: l’ex attaccante e mito della nazionale dello Zambia, Philemon Mulala, è stato tragicamente attaccato e ucciso sbranato dai suoi tre cani all’inizio di questa settimana. A darne conferma è il tabloid inglese Daily Express.

L’ex campione aveva 60enne ed è stato trovato dalla moglie nel suo giardino, ormai privo di vita come poi accertato dai soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso e dichiararlo morto sul posto.

La tragica morte di Mulala: la ricostruzione

Una dichiarazione della polizia, letta dal portavoce, il capitano Sam Tselanyane, ha rivelato come Mulala sia stata trovata da sua moglie, Lillian Chileshe ormai senza vita.

“Non si è preoccupata di andare a controllare cosa c’era che non andava [quando i cani abbaiavano] poiché la loro casa si trova su una strada trafficata e i cani abbaiavano spesso ai pedoni e ai veicoli che passavano”, si legge.

“Dopo che l’elettricità è stata ripristinata, è entrata in cerca di suo marito, ma non è riuscita a trovarlo. Continuando la sua ricerca, la donna ha visto il marito sdraiato immobile fuori in giardino.

“Quindi è uscita, solo per scoprire che il marito è stato morso dai loro cani, due incroci di pitbull e un cane di razza sconosciuta. Sono stati chiamati la polizia e i servizi di soccorso medico di emergenza, ma per lui non si è potuto far altro che certificare la morte sul posto”.

Former Zambian football star Philemon Mulala was mauled by his three dogs in South Africa over the weekend. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/t6Oz2pObYh — Tunde Ososanya (@TundeOsosanya) January 9, 2023

Chi era Mulala, mito dello Zambia

Mulala è stato fondamentale per il primo successo internazionale dello Zambia, pur non vantando un numero elevato di presenze in nazionale: sono solo sei, infatti, le presenze con lo Zambia durante la sua carriera, anche se il suo impatto è stato incredibilmente significativo. Il giocatore è stato fondamentale per la prima vittoria in assoluto della sua nazione, il Campionato dell’Africa orientale e centrale (CECAFA) del 1984.

