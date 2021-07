Scherma, Errani: "Tokyo? Mi manca solo l'oro"

A La Gazzetta dello Sport, Arianna Errigo ha parlato delle Olimpiadi di Tokyo, con un obiettivo ben chiaro in mente: “C’è una cosa che mi manca e lo so bene: l’oro individuale olimpico nel fioretto. Aspettative? Devono essere alte. Quella medaglia più importante manca, è chiaro. Ma la testa c’è. Sento di aver lavorato bene e di aver ritrovato le motivazioni giuste”.

La Errigo voleva andare all’Olimpiade gareggiando con due armi: fioretto e sciabola, ed è diventata un caso: “La protesta continua. Io penso di essere stata estromessa ingiustamente con una scelta esterna da una disciplina in cui merito di stare. Ero entrata in squadra. Gli atleti sono con me. Della mia vita vorrei fare quello che voglio. Ma per la Federazione sono solo fiorettista. E devo scegliere una sola disciplina”.

OMNISPORT | 16-07-2021 13:11