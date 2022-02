Scherma, nuovo scossone: si dimette il C.T Tarantino

02-02-2022 10:10

Dura poco l’avventura di Luigi Tarantino come C.T italiano della Sciabola.

Oggi, con un comunicato, la Federscherma ha infatti annunciato, per “motivi personali” (a suo carico una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale) le dimissioni dell’ex azzurro napoletano.

“Ho appreso della volontà di Tarantino di lasciare l’incarico per motivazioni personali, che rispetto. Ne ho preso atto, ringraziandolo per il lavoro svolto in questi mesi da CT – ha affermato il Presidente della FIS, Paolo Azzi -. Ho condiviso con il Consiglio Federale la decisione comunicataci dal tecnico, informandone il Presidente del CONI, Giovanni Malagò. Nel frattempo siamo già a lavoro per le valutazioni del caso finalizzate all’individuazione di un nuovo responsabile d’arma per il settore sciabola”.

