Sci alpino: Mikaela Shiffrin positiva al Covid-19

27-12-2021 12:28

“Volevo farvi sapere che sto bene ma, purtroppo, sono incappata in un test COVID positivo. Sto seguendo il protocollo e mi sono subito messa in isolamento, ma mi mancherà non gareggiare a Lienz. In bocca al lupo alle mie compagne di squadra… tiferò per voi. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Ci vediamo nel nuovo anno”.

Con queste parole affidate ai social, Mikaela Shiffrin, ha avoluto confermare la sua positività al covid.

La fuoriclasse statunitense, leader della classifica della Coppa del Mondo 2021-2022, quindi, ritornerà sulle piste nel 2022, confidando che prima del ritorno in gara di Zagabria (con il solito slalom di inizio anno) si sia negativizzata. A questo punto la vincitrice di 72 gare in Coppa del Mondo dovrà saltare la trasferta di Lienz nella quale il 28 e 29 dicembre, si disputeranno due prove tecniche, un gigante e uno slalom.

Visto il suo stato attuale di forma, le discese di Linz avrebbero potuto rappresentare per la statunitense un altro ricco bottino in termini di punti. La sua positività invece, apre ogni scenario sulle nevi austriache, con la graduatoria generale che rimarrà ancora aperta.

