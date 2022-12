Sci, Goggia: "Sono la numero uno italiana. Ho fatto imprese incredibili"

24-12-2022 11:12

Sofia Goggia ha parlato in una lunga intervista a Repubblica, facendo il bilancio dell’anno e soffermandosi sugli infortuni.

«Ci sono tanti atleti che nel corso della carriera non si fanno mai male, altri invece sono sfortunati. Il mio percorso è bizzarro, perché io sono così, bizzarra. Se devo fare un incidente in macchina, mi cappotto e vado a finire su un furgone parcheggiato nella strada più in basso, come nel 2019. Mi rompo una mano, mi opero, faccio la gara il giorno dopo, vinco, non dormo la notte, la domenica faccio il superG. Ma chi me lo fa fare di andare disfatta il lunedì a Roma a sostenere l’esame all’università? Mi fa più paura quello, che una discesa col bastoncino attaccato alla mano con lo scotch».

E sul futuro: «Non sai mai cosa ti riserva la vita. La mia è molto intensa, l’intensità è una condizione esistenziale, io lo sono in tutto quel che faccio, sennò rinuncio. È il mio modo di fuggire da mediocrità, superficialità. Ci sono campioni che non emozionano, altri che vincono meno ma riservano emozioni forti».

Se sia davvero la numero uno dello sport, spiega: «Lo sono. Ho vinto le Olimpiadi, sono nella storia in una prova pazzesca come la discesa. Ho fatto imprese incredibili, come a St. Moritz».