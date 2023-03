Sci, Goggia: “Voglio vincere le Olimpiadi”

Sicura per il terzo anno consecutivo di aver vinto la Coppa di specialità in discesa, l'atleta azzurra guarda avanti

06-03-2023 14:02

Sofia Goggia sta chiudendo un’altra stagione con un trofeo in mano: la Coppa di discesa libera. Ma guarda al futuro, al 2024 più esattamente: “Come sempre il mio sogno è vincere le Olimpiadi e in Coppa del Mondo. Quello che mi muove è la passione per questo sport, per la competizione e per la voglia di mettermi in gioco. Ho già vinto tanto in carriera e sono fortunata, ma mi sento sempre quella di una volta, che quando taglia il traguardo e vede la luce verde ha quella sensazione di liberazione che è unica. La Coppa del Mondo generale? Contro una Shiffrin che vince in tre discipline penso sia estremamente difficile. Io punto alle Coppe di velocità, anche quella di superG. Una specialità che amo e per la quale penso di poter fare di più”.