Sci, le azzurre si preparano alla discesa di Cortina. Goggia: "Sono fiduciosa"

19-01-2023 13:41

La più veloce dopo la seconda prova della discesa di Cortina è Sofia Goggia.

Sull’Olympia delle Tofane, la campionessa bergamasca segna il miglior tempo di 1’35″00. Diciannove centesimi a separarla dalla statunitense Isabella Wright, con la norvegese Ragnhild Mowicnkel al terzo posto a 49 centesimi. Quarto tempo per Mikaela Shiffrin, a 61 centesimi da Goggia.

Prova tranquilla per Federica Brignone, quattordicesima,. Nelle prime venti anche Laura Pirovano, diciottesima, mentre Elna Curtoni ha chiuso al ventiquattresimo posto, Marta Bassino 26esima, Nicol Delago 36esima, Teresa Runggaldier 37esima, Roberta Melesi 44esima, Monica Zanoner 47esima ed Elena Dolmen 53esima.

Le parole delle azzurre:

Sofia Goggia: “Due belle prove: la prima l’abbiamo disputata con una neve molto facile, forse la più facile mai trovata qui in tutti questi anni. Chiaramente è stata inficiata dalla nebbia, nella seconda visibilità piatta per tutte. Il manto nevoso è veramente bello, una bellissima discesa. Sono fiduciosa per questi giorni”.

Federica Brignone: “Sto sciando bene, il mio sogno per il fine settimana è salire sul podio. Penso di avere più possibilità in supergigante che in discesa. L’anno scorso, su di una pista ghiacciata e molto difficile, sono andata molto vicina al podio, ero seconda fino all’ultimo intermedio, prima di fare un grosso errore sul Rumerlo. Quest’anno ci riproverò: la neve si adatta forse meno alle mie caratteristiche, però sono comunque in forma, sto sciando bene e ci proverò a tutta”.

Elena Curtoni: “Bello tornare qui, la pista mi piace sempre ma ogni gara fa storia a sé, ogni anno è diverso. Si riparte, la voglia di andare forte c’è sempre. Andrò in pista cercando di mettere la mia migliore sciata, cercando di spingere ogni curva. Posso spingere di più: sarà una gara in cui saremo tutte vicine e bisognerà spingere ogni centimetro e schiacciarsi più possibile. Su questa pista va trovato sempre un compromesso tra spingere e lasciare andare gli sci, ma penso di avercelo nelle mie corde”.