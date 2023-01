Sci, salta la prima prova in discesa a St Anton

12-01-2023 14:12

La prima prova cronometrata della discesa libera femminile di St. Anton, evento valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino, è stata cancellata.

Nella notte è infatti caduta la neve sulla località austriaca e gli addetti alla pista, per quanto si siano prodigati a rendere la pista praticabile, non hanno rimesso le cose a posto, così la giuria ha deciso di cancellare l’evento cronometrico: il primo approccio con la pista austriaca e con il cronometro è rimandato a domani (ore 11.00). Per regolameto si può gareggiare solo se si fatta almeno una prova: sabato è prevista appunto la discesa, che sarà seguita dal superG di domenica: le condizioni meteo non sono però rassicuranti, dalla mattinata di domani ci dovrebbe ancora essere neve; non è nel caso escluso che la prova sia disputata infine prima della gara, a quel punto invertita per specialità.

Ricordiamo che, da regolamento, si può disputare la gara soltanto se si è svolta almeno una prova. La discesa libera femminile è prevista per sabato, seguita il giorno successivo da un superG. Le previsioni meteo non sembrano però essere delle migliori per le prossime ore: sono annunciate delle perturbazioni per la serata odierna e nella metà mattinata di domani è prevista ancora la neve. Se non si dovesse riuscire a disputare la prova cronometrata nella giornata di venerdì, però, gli organizzatori potrebbero comunque inventarsi una nuova pianificazione, magari inserendo la prova nella prima mattinata di sabato e poi invertire la disputa delle due gare (superG il sabato e discesa la domenica).

Le gare veloci di St. Anton sono particolarmente attese in casa Italia, visto che si possono giocare carte di lusso quali Sofia Goggia e Elena Curtoni, che indossano il pettorale rosso di leader della classifica di specialità rispettivamente in discesa e in superG. La bergamasca tornerà in gara dopo quasi un mese e vuole farsi trovare pronta per le gare di Cortina d’Ampezzo e in particolare per i Mondiali di febbraio.