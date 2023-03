Sci, slalom di Are: Shiffrin, mezza vittoria in tasca

L'americana comanda e domina la prima manche, con un vantaggio di ben 69 centesimi sulla seconda. Due le azzurre qualificate

11-03-2023 13:05

Mikaela Shiffrin solo ieri ha agganciato Ingemar Stenmark nella classifica di più vincenti di Coppa del mondo di sci, con 86 successi, e oggi ha buone possibilità di superarlo. Nella prima manche dello slalom di Are, infatti, l’americana domina con ben 69 centesimi di vantaggio sulla seconda, la svedese Anna Swenn Larsson. Al terzo posto la svizzera Wendy Holdener, staccata di 94 centesimi dalla prima in classifica. Sono due le azzurre che si sono qualificate per la seconda manche: Marta Rossetti, 27esima a 2.93, e Anita Gulli, 29esima a 2.95.