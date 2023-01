Sci, slalom di Spindlruv Mlyn: Shiffrin in testa dopo la prima manche

Implacabile l'americana che fa la differenza nella parte alta e lascia a 29 centesimi la tedesca Duerr e a 46 Vlhova

28-01-2023 10:42

Sempre e solo Mikaela Shiffrin. Dominatrice incontrastata in questa fase della stagione dello sci alpino. L’americana è in testa dopo la prima manche dello slalom di Spindlruv Mlyn, grazie a una parte alta del tracciato perfetta. Ancora in lotta per la vittoria la tedesca Lena Duerr, seconda a 29 centesimi e capace di recuperare due decimi nell’ultimo tratto, e la slovacca Petra Vlhova, che ha perso i 46 centesimi tutti al primo intermedio.

La quarta in classifica, la svizzera Wendy Holdener, è già a 1.13, seguono l’austriaca Katharina Truppe (+1.49) e Zrinka Ljutic (+1.51) e Hanna Aronsson Elfmann (+1.52), campionessa del mondo juniores. Nella top ten anche Anna Swenn Larsson (+1.64), Sara Hector (+1.65) e Franziska Gritsch (+1.66).