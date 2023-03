Sci, superg di Kvitfjell: Goggia beffata dal sole e dalle austriache

L'azzurra era al comando quando ha smesso di nevicare e l'Austria ha piazzato un tris di atlete ai primi tre posti

05-03-2023 12:35

Una grande beffa per Sofia Goggia nel superg femminile di Coppa del mondo, a Kvitfjell, l’ultimo prima delle finali. L’azzurra, infatti, era in testa alla gara quando ha smesso di nevicare ed è uscito il sole; una condizione sfruttata alla perfezione dall’Austria che ha piazzato tre atlete ai primi tre posti, facendo scivolare la campionessa del mondo di discesa al quarto posto.

Vittoria per Nina Ortlieb, scesa con il pettorale numero 31 e alla seconda vittoria in carriera. Al secondo posto Stephanie Venier, distanziata di 12 centesimi, quindi Franziska Gritsch, a 38. Per quest’ultima è stato il primo piazzamento tra le migliori cinque e il secondo in top 10. Venier è scesa con il pettorale 29, Gritsch con il 26. Elena Curtoni è giunta 12esima, mantenendo il primo posto nella coppa di specialità.