Zona Cesarini e corsa scudetto, il destino di Inter e Napoli passa dal recupero: le partite non finiscono mai

Milan-Inter 1-1, Roma-Napoli 1-1 del 02/02/2025: le due contendenti al titolo legate alla legge del gol in zona Cesarini. Esulta Inzaghi, mastica amaro Conte, ma un gol nel recupero resta una delle massime espressioni del bello del calcio.

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

De Vrij e Angelino come Renato Cesarini. L’Inter pareggia il derby al 93’, il Napoli incassa l’1-1 al 92’. Anche in questa 23° giornata di campionato, la legge del gol nei minuti di recupero lascia un segno indelebile e si conferma regola imperitura del calcio. “Cesarini, Renato – Giocatore di calcio italiano (Senigallia 1906 – Buenos Aires 1969), mezz’ala sinistra nella nazionale italiana (11 partite dal 1931 al 1934) e nella Juventus. Famoso per aver deciso l’esito di due incontri internazionali segnando proprio sul finire delle partite, onde la locuzione segnare in zona Cesarini, realizzare un gol sullo scadere del tempo regolamentare, e per estens., riuscire in extremis in una cosa”. Così la Treccani racconta la storia di un uomo diventato modo di dire, un calciatore fattosi in leggenda.

Da quella mezz’ala di inizio anni ’30 a oggi è passato quasi un secolo, un secolo lungo il quale il brivido di un gol allo scadere (sia esso estasi o disperazione, a seconda della barricata su cui ci si trova) resta una delle emozioni più forti che il calcio possa regalare. Così, anche la corsa scudetto di quest’anno sembra non poter prescindere dalla legge della zona Cesarini, intrecciando i destini di Inter e Napoli, legate a distanza in questa giornata da un filo che, in un certo senso, è per entrambe a forti tinte giallorosse.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fonte: Goldisegnati

Il gol firmato dall’interista De Vrij che vale il pareggio nel derby

Lo è per i nerazzurri, che al 93’ riprendono un derby che sembrava stregato grazie alla zampata di De Vrij sull’assist dell’ex romanista Zalewski, arrivato a Milano da poche ore e subito decisivo. Lo è per gli azzurri, che chiudono tra i rimpianti e la consapevolezza di aver perso una grande occasione contro i giallorossi di Ranieri, che la pareggiano al 92’ grazie alla splendida girata al volo di Angelino.

Fonte: Goldisegnati

La rete del pari che Angelino ha realizzato contro il Napoli

Virtualmente appaiate in vetta – l’Inter deve recuperare la sfida con la Fiorentina –, azzurri e nerazzurri chiudono la domenica con la consapevolezza che la legge di un certo Renato da Senigallia continui a essere tremendamente attuale. Perché le partite non possono mai considerarsi davvero finite e così anche i campionati. Conte e Inzaghi sono avvisati: la sensazione è che quest’anno a spuntarla sarà chi arriverà meglio a giocarsi la propria zona Cesarini… la speranza dei due condottieri è di arrivare a quel punto trovandosi dalla parte giusta della barricata.