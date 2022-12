Serie A, Antognoni: "Napoli candidato numero uno alla vittoria"

19-12-2022 22:42

“Finiranno adesso i confronti tra Messi e Maradona? No, rimarranno sempre. Io comunque sono sempre per Maradona…”. Con queste parole l’ex Fiorentina Giancarlo Antognoni, Campione del mondo 1982, a margine del Trofeo Maestrelli: “Messi ha fatto faville in carriera, Maradona magari è stato più trascinatore, anche se è difficile paragonare questi giocatori ad altri. Ognuno nel suo genere ha dato qualcosa di positivo nel calcio”.

Il campionato lo vincerà il Napoli? La risposta di Antonioni non lascia dubbi, riportata da tuttojuve.com:

“È il candidato numero uno, inoltre non sono molti i giocatori che sono andati al Mondiale in queste settimane di pausa. Ha finito bene il girone d’andata ed ha una rosa forte, anche se le squadre dietro sono temibili, come ad esempio l’Inter, il Milan e la Juventus col rientro di Chiesa e Di Maria che abbiamo visto al Mondiale”.