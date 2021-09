Serie A, c'è il primo lussemburghese della storia. E potevano essere due...

United Colors of Serie A. Uno dei tratti distintivi della sessione estiva del calciomercato 2021 è stata l'”invasione” di giocatori provenienti dall’estero, favorita dal Decreto Crescita che consente ai club di garantire a chi milita in campionati diversi da quelli italiani un ingaggio netto più alto a parità di lordo.

Non stupisca allora che tra i tanti volti nuovi ce ne sia anche qualcuno proveniente da nazioni non di primissimo piano dal punto di vista calcistico.

Come il Lussemburgo, che saluta il primo approdo di sempre di un proprio rappresentante in Serie A.

Si tratta di Issa Bah, attaccante classe 2002 che il Venezia ha prelevato dal Progrès Niedercorn con la formula del prestito dopo una stagione da 6 reti in 24 partite con il proprio ex club e anche un gol in quattro partite nei turni preliminari dell’Europa League 2019-2020.

Vietato stupirsi quindi nell’estate che ha visto la prima squadra di Gibilterra, il Lincoln Red Imps, qualificarsi per la fase a gironi di una competizione internazionale, in Conference League.

Del resto i lussemburghesi in Serie A potevano addirittura essere due, ma l’arrivo del centrocampista della Dinamo Kiev Gerson Rodrigues (portoghese di nascita) alla Salernitana è sfumato in extremis per motivi tecnici legati alle tempistiche del trasferimento.

In verità i campi del massimo campionato erano già stati calcati in passato da un giocatore lussemburghese. Anche se solo sulla carta.

Il riferimento è a Daniele Zoratto, colonna del Parma anni ’90 di Nevio Scala, nato ad Esch-Sur-Alzette, ma italianissimo a tutti gli effetti, con anche un gettone nell’Italia di Arrigo Sacchi (già suo mentore a Rimini a inizio carriera) nel 1993.

