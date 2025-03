Serie A, derby Inter-Milan 3-3, occasione sprecata con la Juventus: risultati 3° giornata e classifica poule scudetto e salvezza

Pari nel derby meneghino e mancato avvicinamento da parte delle nerazzurre alla capolista che rimane la Juventus nonostante la battuta d'arresto subita

Nulla di scontato, nella 3ª giornata di post season della Serie A che si chiude con un 3-3 epico tra Inter e Milan in poule scudetto e con un 2-0 del Como in casa della Lazio, in poule salvezza. Due facce della stessa medaglia, verrebbe da scrivere e, in effetti, è evidente come nessuna delle squadre citate abbia intenzione di mollare e cedere punti preziosi.

Nonostante la sconfitta della Juventus Women contro la Fiorentina (un avviso, con il senno di poi), le nerazzurre non riescono ad approfittarne e si portano a 39 punti, a -10 dalle bianconere e a +1 sulla Roma. Il Milan rimane invece in coda nella mini classifica di poule scudetto a quota 28, a -4 dalla Viola a 32. Sul versante salvezza, le lariane centrano il terzo successo consecutivo in post season (tra la passata stagione e quella in corso) e superano le biancocelesti in graduatoria.

Poule scudetto, il derby di Milano finisce 3-3

Oltre il rammarico per le ragazze dell’Inter, c’è stato un grande derby all’“Arena Civica” con due occasioni clamorose per le nerazzurre, che dopo altre due chances per Cambiaghi si portano avanti al 14′ con Milinkovic, che non sbaglia sul filtrante di Serturini e sigla l’1-0.

Secondo le statistiche, a 20 anni e 120 giorni, è la più giovane marcatrice della stracittadina nel massimo campionato. Lo choc iniziale viene immediatamente accantonato: il Milan di Bakker risponde con Mascarello, che manca di poco il pari. Al 38’ infine sul tabellone si legge il pari grazie a Dompig che inventa, crossa in mezzo e la deviazione involontaria di Merlo disturbata da Renzotti regala l’1-1. Nel recupero del primo tempo, Cambiaghi finalizza il corner di Serturini (secondo assist del match per l’ex Roma) assicurando il vantaggio momentaneo.

Alla ripresa arriva il 2-2, Milinkovic supera Runarsdottir nel tentativo di anticipare Koivisto alle sue spalle e si commette un errore fatale. Ma l’equilibrio si rompe nuovamente al minuto 68 con il 3-2 per l’Inter: grazie all’inserimento di Wullaert si riporta in vantaggio il gruppo interista. Bakker non ci sta e poco dopo immette forze fresche in attacco: dentro Laurent e Karczewska al posto di Renzotti e Cernoia.

All’80’ gli sforzi delle milaniste valgono il definitivo 3-3 firmato da Ijeh (MVP della gara secondo i dati Opta): sugli sviluppi di una punizione di Mascarello la svedese trova la deviazione vincente, chiudendo con un pareggio terzo pareggio di fila nel derby in campionato, dopo i due di regular season terminati entrambi 1-1.

Un risultato che ha la sua rilevanza anche in chiave poule scudetto: l’occasione di avvicinarsi alla Juve dopo lo stop subito era da cogliere al volo.

Poule salvezza, Como si impone in casa della Lazio e la sorpassa in classifica

Vince il Como al “Fersini”: i gol di Picchi e del Estal permettono alle lariane di portarsi a 28 punti e guadagnare la vetta della mini classifica di poule salvezza.

La Lazio, in questa 3° giornata, subisce una battuta d’arresto. Pari a reti inviolate sabato tra Sampdoria e Napoli.

Risultati della 3ª giornata di Serie A eBay 2024/25 (seconda fase)

Poule scudetto

Inter-Milan 3-3, 14’ Milinkovic (I), 38’ aut. Merlo (I), 45’+4’ Cambiaghi (I), 65’ aut. Milinkovic (I), 68’ Wullaert (I), 80’ Ijeh (M)

Juventus-Fiorentins 0-2 (giocata sabato)

Riposa: Roma

Classifica poule scudetto:

Juventus 49,

Inter 39,

Roma 38,

Fiorentina 32,

Milan 28

Poule salvezza

Lazio-Como 0-2, 42’ Picchi (C), 75’ del Estal (C)

Sampdoria-Napoli 0-0 (giocata sabato)

Riposa: Sassuolo

Classifica poule salvezza:

Como 28,

Lazio 26,

Sassuolo 22,

Napoli 11,

Sampdoria 9

Programma della 4ª giornata della seconda fase

Sabato 22 e domenica 23 marzo

Poule scudetto

Milan-Roma

Fiorentina-Inter

Poule salvezza

Sassuolo-Lazio

Como-Sampdoria