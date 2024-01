Pagelle Genoa-Torino 0-0: Milinkovic-Savic impeccabile, fantasma Retegui, Zapata sterile

Top e flop della gara valida per la 20esima giornata di Serie A: Messias il migliore dei rossoblù, timoroso Retegui. Buongiorno il migliore in difesa

13-01-2024 17:12



Nessun gol tra Genoa e Torino. Nella sfida andata in scena al Marassi, valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A, le due squadre non sono andate oltre lo 0-0. In una gara dove ha regnato l’equilibrio, le poche fiammate proposte da ambo le parti non sono state capitalizzate al meglio. La squadra di Gilardino, dunque, sale a quota 22 punti, mentre i granata arrivano a 28.

La chiave della partita

Nonostante la buona fase di riaggressione e la conquista di palloni importanti, il Genoa non riesce a capitalizzare. D’altra parte, il Torino nel corso del primo tempo non si mette in mostra se non con il colpo di testa di Buongiorno, poi terminato fuori dal rettangolo di gioco. Nella ripresa i granata sono più aggressivi, con i padroni di casa che iniziano a calare. In un match disputato sul filo dell’equilibrio, nessuna delle due squadre riesce a trovare la giocata vincente.

Top e flop Genoa

Gudmundsson 6: È suo il primo squillo della gara. Seppur non abbia trovato la via del gol, si è messo in mostra in avanti proponendo cross interessanti. Crea qualche grattacapo a Djidji soprattutto nella ripresa.

È suo il primo squillo della gara. Seppur non abbia trovato la via del gol, si è messo in mostra in avanti proponendo cross interessanti. Crea qualche grattacapo a Djidji soprattutto nella ripresa. Retegui 5: Non ancora al cento per cento dopo l’infortunio e si vede. Poco lucido. Fatica nel duello con Buongiorno.

Non ancora al cento per cento dopo l’infortunio e si vede. Poco lucido. Fatica nel duello con Buongiorno. Messias 6: È praticamente dappertutto nel corso della gara proponendo giocate di qualità. Doppio tentativo dalla distanza, ma in entrambi i casi spedisce la sfera alle stelle. Cala nella ripresa. (25′ st Frendrup: Non al top della condizione dopo l’infortunio alla caviglia)

È praticamente dappertutto nel corso della gara proponendo giocate di qualità. Doppio tentativo dalla distanza, ma in entrambi i casi spedisce la sfera alle stelle. Cala nella ripresa. Non al top della condizione dopo l’infortunio alla caviglia) Malinovkskvi 6: Inizia subito con la specialità della casa, un potente sinistro dalla distanza a cui si è opposto Milinkovic-Savic. Per il resto, non brilla.

Inizia subito con la specialità della casa, un potente sinistro dalla distanza a cui si è opposto Milinkovic-Savic. Per il resto, non brilla. All. Gilardino 6: Nonostante la poca scelta in panchina, gestisce al meglio le forze dei suoi ragazzi nel corso della gara.

Top e flop Torino

Milinkovic-Savic 6.5: Compie grandi parate. Prestazione impeccabile.

Compie grandi parate. Prestazione impeccabile. Buongiorno 6.5: Il migliore del suo reparto. Sventa pericoli e contiene il duello con Retegui.

Il migliore del suo reparto. Sventa pericoli e contiene il duello con Retegui. Vlasic 6: Commette qualche fallo di troppo. Dopo un richiamo, l’arbitro decide di ammonirlo. Nonostante questo, svolge i suoi compiti.

Commette qualche fallo di troppo. Dopo un richiamo, l’arbitro decide di ammonirlo. Nonostante questo, svolge i suoi compiti. Zapata 5.5: Dopo un avvio di gara opaco e qualche richiamo di troppo da parte di Juric, il colombiano si fa vedere in fase difensiva con un intervento non sanzionato ma discutibile. (21′ st Pellegri)

Dopo un avvio di gara opaco e qualche richiamo di troppo da parte di Juric, il colombiano si fa vedere in fase difensiva con un intervento non sanzionato ma discutibile. Sanabria 5.5: Non propone la stessa qualità della sfida contro il Napoli. Non gestisce al meglio il pressing dei padroni di casa.

Non propone la stessa qualità della sfida contro il Napoli. Non gestisce al meglio il pressing dei padroni di casa. All. Juric 6: Vuole solidità, ma anche corsa e un po’ più di propositività. Si accontenta del punto in una trasferta comunque insidiosa.

Il tabellino

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (42′ st Vogliacco), Malinovskvi, Badelj (42′ st Strootman), Messias (25′ st Frendrup), Martin (37′ st Haps); Retegui, Gudmundsson. A disp.: Leali, Sommariva, Vogliacco, Jagiello, Matturro, Fini, Galdames. All.: Gilardino.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji (38′ st Sazonov), Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ililc, Ricci, Lazaro (38′ st Vojvoda); Vlasic (16′ st Tameze); Zapata (21′ st Pellegri), Sanabria. A disp.: Gemello, Popa, Zima, Radonjic, Pellegri, Seck, Muntu, Gineitis. All.: Juric.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia.

Note: Espulsioni: Dainelli (dalla panchina). Ammoniti: Vlasic, De Winter, Juric (dalla panchina), Gudmundsson, Martin, Buongiorno.