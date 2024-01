Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori14:38 Fonte: Gettyimages

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Torino, gara valida per la 20^ giornata di Serie A.14:38

La squadra di Alberto Gilardino è reduce da quattro risultati utili consecutivi (una vittoria e tre pareggi), grazie ai quali si è allontanata dalla zona retrocessione, ora distante sette punti. Il Grifone, però, vuole tornare alla vittoria al Ferraris, visto che manca ormai da più di due mesi: l'ultimo successo è infatti datato 10 novembre 2023, 1-0 contro il Verona.14:44

Buono anche il momento del Torino, che ha subito una sola sconfitta nelle ultime sei partite e arriva al match odierno sull'onda lunga della grande vittoria, per 3-0, nell'ultimo turno contro il Napoli. La formazione di Ivan Juric si trova a soli tre punti dal settimo posto, che potrebbe valere un posto in Conference League, ma non vince in trasferta dal 28 ottobre 2023, quando superò per 1-0 il Lecce.14:48

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Genoa si schiera in campo con un 3-5-2: Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Messias, Martìn; Retegui, Gudmundsson. A disposizione: Leali, Sommariva, Strootman, Vogliacco, Jagiello, Frendrup, Matturro, Fini, Haps, Galdamès.14:49

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Torino si schiera in campo con un 3-4-1-2: Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Radonjic, Pellegri, Sazonov, Seck, Vojvoda, Muntu Wa Mungu, Tameze, Gineitis.14:50

Quattro assenze per Gilardino, che deve rinunciare a Thorsby in mezzo al campo e alle due punte Ekuban e Puscas, oltre al nuovo acquisto Spence, arrivato nell'operazione che ha portato Dragusin al Tottenham. Non parte titolare per un problema fisico, ma va comunque in panchina, invece, Frendrup. Gilardino schiera allora Messias da mezzala sinistra, con Malinovskyi e Badelj a completare il centrocampo. Sulla sinistra viene riproposto Martin, mentre De Winter prende il posto di Dragusin in difesa.14:53

Tutto confermato, invece, per Ivan Juric, che ripropone gli stessi undici schierati nella vittoria per 3-0 contro il Napoli. Sei gli indisponibili (Schuurs, Zima, N'Guessan, Karamoh, Linetty e Soppy), mentre Lazaro vince ancora il ballottaggio con Vojvoda e Radonjic parte ancora dalla panchina.14:56

Quasi tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Tra pochi minuti l'arbitro Antonio Giua darà il via al match.14:57

CALCIO D'INIZIO! Comincia Genoa-Torino. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.15:02

4' Malinovskyi crossa sul primo palo per Retegui, che anticipa Buongiorno, ma non riesce a girare verso la porta granata.15:05

5' GUDMUNDSSON! Prima occasione per il Genoa, con l'islandese che riceve da Messias al termine di una bella azione. Il numero 11 punta Djidji, si sposta il pallone sul sinistro e calcia sul primo palo. Milinkovic-Savic lo copre bene e mette in corner.15:08

8' Giropalla del Genoa, che prova ad alzare il proprio baricentro.15:10

11' Problema per Vlasic, che perde un po' di sangue dal naso. Torino momentaneamente in dieci.15:13

12' Tutto ok per il trequartista granata, che rientra in campo.15:14

15' Lazaro sfida Sabelli, prende il fondo e crossa sul primo palo. De Winter è ben piazzato e allontana.15:17

16' AMMONITO Nikola Vlašić, intervenuto in ritardo su Messias.15:17

19' Regna l'equilibrio, fin qui, al Ferraris: un'unica occasione, quella avuta da Gudmundsson dopo cinque minuti.15:21

22' CI PROVA MALINOVSKYI! L'ucraino riceve ai 20 metri, controlla e calcia potente. Milinkovic-Savic si allunga e manda il pallone oltre la traversa.15:24