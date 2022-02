Serie A, Gravina: "Subito stadi con capienza al 100%"

16-02-2022 16:10

Il presidente della FIGC Gravina, al termine del Consiglio Federale sulla capienza negli stadi, ha spiegato la situazione: “Si parla del 75% da fine febbraio, mi piacerebbe chiedere con grande senso di responsabilità al ministro Speranza e al Cts di accogliere la nostra richiesta di partire subito con la capienza degli stadi al 100%. Sarebbe un grande messaggio per tutti”.

Per Gravina il momento è opportuno: “Alcuni tifosi che non si sono mai voluti vaccinare, lo stanno facendo ora per entrare allo stadio. Per noi è un grande messaggio. C’è un’involuzione consolidata, lo dicono tutti, mi auguro che da parte di Speranza ci sia un sussulto definitivo nell’abbracciare questa nostra richiesta”.

