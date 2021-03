Serie A, Juventus-Spezia: i convocati di Andrea Pirlo

È stata diramata da Andrea Pirlo la lista dei convocati che prenderanno parte, questa sera, alla sfida contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Il 4-1 nella gara d’andata è stata la prima vittoria per la Juventus in tre sfide contro lo Spezia in tutte le competizioni: in precedenza un pareggio e una sconfitta, arrivati nella Serie B 2006/07.

Presente Alvaro Morata, al rientro dopo l’infezione virale, e Nicolò Fagioli, che ieri non si è allenato per alcuni problemi intestinali. Sempre out Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur, Dybala.

Questa la lista completa:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Aké.

OMNISPORT | 02-03-2021 14:48