Serie A, Torino-Lazio: probabili formazioni

Torino e Lazio scendono in campo domenica alle 15 per la sesta giornata di campionato. Belotti-Verdi sarà l’accoppiata offensiva, out Zaza e Millico. Da valutare Linetty causa un problema al piede, a centrocampo ci sono per ora Meité, Rincon e Ansaldi.

Sempre più complicato per Simone Inzaghi allestire la formazione, a causa dell’emergenza Coronavirus. I biancocelesti hanno i giocatori contati, davanti Muriqi potrebbe partire dal primo minuto al posto di Caicedo.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Lyanco, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Ansaldi; Lukic; Belotti, Verdi.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; Muriqi, Correa.

OMNISPORT | 30-10-2020 16:37