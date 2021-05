Serie A, Parma-Atalanta: i convocati di Gian Piero Gasperini

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha appena diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Parma, appena retrocesso in Serie A. dopo un campionato ai limiti dell’assurdo. Con due trasferte da giocare, l’Atalanta, attualmente a quota nove vittorie esterne, potrebbe ancora eguagliare il proprio record di successi fuori casa in una stagione di Serie A (11 nello scorso campionato).

Assenti Gollini squalificato e Toloi infortunato. Ecco le scelte di Gian Piero Gasperini:

Portieri: Gelmi, Rossi, Sportiello.

Difensori: Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Hateboer.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.

OMNISPORT | 08-05-2021 22:02