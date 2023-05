Serie A, Sampdoria-Torino: probabili formazioni

Così in campo le due squadre

03-05-2023 09:22

Sampdoria-Torino è cruciale per la permanenza dei blucerchiati in Serie A. Un’altra sconfitta pregiudicherebbe la presenza di questi ultimi in massima serie. Si gioca a Marassi di Genova alle ore 18.00

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Murillo, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Cuisance; Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Audero, Conti, De Luca, Djuricic, Leris, Nuytinck, Pussetto

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Aina, Radonjic, Vieira, Zima