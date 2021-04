Serie A, Sassuolo-Sampdoria: Roberto De Zerbi non vuole fermarsi

Alla vigilia della sfida al Mapei Stadium contro la Sampdoria, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa. Il Sassuolo ha perso solo tre delle 15 gare di Serie A disputate contro la Sampdoria, la più recente nel marzo 2019 – completano sette successi neroverdi e cinque pareggi.

Inoltre, i neroverdi arrivano a questa sfida caricati a mille dopo la bellissima vittoria esterna contro il Milan di Stefano Pioli nello scorso turno infrasettimanale, arrivata grazie alla doppietta nel finale di partita di Giacomo Raspadori. De Zerbi torna a parlare proprio di questa sfida:

“Questo periodo del Sassuolo è quello dove forse la squadra è più matura, riesce a leggere i momenti della gara. A Milano nel primo tempo abbiamo sofferto un po’, abbiamo sofferto la qualità del Milan e dal punto di vista tattico perché ci hanno messo in difficoltà. Ho impiegato troppo tempo a fare delle modifiche e abbiamo sofferto, pur creando occasioni da gol con Boga e Berardi. Dopo è venuto fuori l’aspetto fisico sicuro, perché abbiamo chiuso la partita in crescendo, le conoscenze, lo spirito, e abbiamo vinto con la seconda credo con merito”. Infatti, il Sassuolo viene da tre successi consecutivi in campionato; non arriva a quattro vittorie di fila in Serie A dallo scorso luglio.

Successivamente, il tecnico degli emiliani si concentra anche sulla Samp, prossima avversaria in campionato, che ha vinto tre delle ultime cinque gare di Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti nelle 11 precedenti:

“Gara difficile come le altre. Con la Samp è un test importante perché sono subito dietro di noi, hanno sorpassato il Verona, e anche loro hanno il loro stile: sono aggressivi, hanno giocatori di qualità, hanno coraggio. Per noi è importante perché vincendo non dico che chiudiamo il discorso ottavo posto, ci teniamo tantissimo, però dà continuità e fin quando c’è la speranza di poter andare a prendere la settima in classifica spingiamo fino in fondo”.

OMNISPORT | 23-04-2021 16:06