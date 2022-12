Serie A women – Il derby d’Italia dice Juve, Inter ko 2-0

04-12-2022 11:30

Vincere per non pensare alle note vicende societarie ma soprattutto vincere per non allontanarsi troppo dalla Roma capolista: la Juventus di coach Montemurro stende l’Inter di Rita Guarino e si aggiudica il derby d’Italia.

La gara è andata in scena allo stadio Breda sotto una pioggia battente ed è stata subito ricca di emozioni. Nel primo tempo la protagonista è Durante che dice di no a diversi tentativi ospiti, nella ripresa la Juventus sblocca con merito il match quando al 6’ Girelli imbuca per Bonansea che trova di mancino il diagonale vincente. Scorre appena un minuto e l’iniziativa di Beerensteyn viene finalizzata da Caruso che da sola davanti al portiere non può sbagliare. 0-2.

Sul finale l’Inter cerca di accorciare le distanze prima con Polli, ottima Peyraud Magnin a deviare sulla traversa, e poi con Chawinga, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Non c’è più tempo, al triplice fischio è festa bianconera.