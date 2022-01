Serie A1 donne: Conegliano torna in testa, agganciate Monza e Scandicci

30-01-2022 21:57

Questi i risultati odierni della diciassettesima giornata di Serie A1 femminile: Conegliano-Casalmaggiore 3-0 (25-16 25-23 25-18), Roma-Perugia 1-3 (25-17 29-31 19-25 22-25), Busto Arsizio-Chieri 3-1 (30-28 23-25 25-14 25-16), Vallefoglia-Bergamo 3-0 (25-23 29-27 25-21).

L’Imoco torna in testa alla classifica agganciando Monza, che non ha potuto giocare a Novara a causa di un focolaio Covid-19 tra le piemontesi, e Scandicci, ma le Pantere venete hanno una partita in meno delle brianzole e due delle toscane.

