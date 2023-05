Serie B, il tecnico del Parma Fabio Pecchia: “Non so che Cagliari aspettarmi”

L’allenatore del Parma, come riporta parmalive.com, dichiara: “Farà la differenza la voglia di vincere, ho visto un Cagliari in salute e con valori”

29-05-2023 15:01

Dopo la sosta torna in campo il Parma. I crociati saranno impegnati nell’andata della semifinale dei Playoff di Serie B contro il Cagliari di mister Claudio Ranieri.

Il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, come riportato da parmalive.com, ha analizzato la gara che i suoi ragazzi affronteranno nella giornata di martedì 30 maggio: “Determinanti saranno l’aspetto fisico, quello tattico e quello motivazionale. Ma questo vale per la partita di playoff, così come anche per la prima di campionato. Sono le componenti che determinano. Farà la differenza la voglia di vincere. Ho visto un Cagliari in salute e con valori”.

Un commento riguardo l’avversario: “Sinceramente non so che Cagliari aspettarmi, non so quello che pensa Ranieri: a sentire le sue parole non credo che voglia giocare con una linea di cinque, almeno nelle dichiarazioni. Poi molto determinerà la presenza in campo di Pavoletti o meno, ma lo sapremo solo 45 minuti prima della gara. Lapadula? È sempre pericolosissimo, anche quando non trova la via del gol. Sta bene e c’è poco da dire. È un giocatore che si sa muovere, forte dentro l’area e abile ad attaccare la profondità. Servirà attenzione e lavoro di reparto. Poi in area svegli e attenti”

Conclude poi il tecnico: “Ansaldi sarà fuori, non è pronto. Gli altri stanno bene tutti, le valutazioni potranno ricadere su Cobbaut o Circati, ma anche Balogh. Non ci sarà poi Camara domani. A ogni modo i presenti, e sono tanti, stanno bene, ed è questo un vantaggio per me perché mi dà possibilità di scelta. Serve mente libera e dare sfogo al nostro tipo di gioco. Dal punto di vista mentale si prepara in maniera semplice” riporta Tuttomercatoweb.