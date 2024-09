Serie B, riflettori su Cesena-Modena: i big match e dove vedere la quinta giornata in tv

Semaforo verde sulla Serie B, pronta a ricominciare dopo la sosta. Si parte con la sfida tra Cesena e Modena; il programma completo e come seguire i match in diretta

La Serie B è pronta a riaccendere i riflettori dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. Ancora il copione ha solo qualche riga ed è difficile già individuare i protagonisti, ma in alcune piazze è arrivato il momento della svolta. La quinta giornata partirà con l’anticipo tra Cesena e Modena e terminerà domenica 15 settembre con le sfide delle 15.00 in cui spicca anche Salernitana-Pisa.

Via con Cesena-Modena, Salernitana contro l’ex Inzaghi

Cesena e Modena daranno il via alla prossima giornata di Serie B. I bianconeri e i gialli vengono dalle sconfitta contro lo Spezia e il Cittadella e avranno l’occasione per rifarsi. La squadra di Bianco ha conquistato solo una vittoria in questo inizio di stagione e ha le carte in regola per fare molto meglio. La Juve Stabia, al momento in testa alla classifica con Pisa e Spezia, ospiterà il Palermo, reduce da un brutto inizio di stagione, ma in ripresa nelle ultime settimane. Il Sassuolo, dopo la batosta contro la Cremonese, sfiderà la Carrarese. Da tenere sotto la lente d’ingrandimento anche la nuova Sampdoria di Sottil, che volerà a Cosenza. Big match per la Salernitana che affronterà il Pisa dell’ex Pippo Inzaghi. A seguire il programma completo del prossimo turno.

Serie B, il programma della quinta giornata

Venerdì 13 settembre

ore 20.30 Cesena – Modena

Sabato 14 settembre 2024

ore 15.00 Bari – Mantova

ore 15.00 Brescia – Frosinone

ore 15.00 Cittadella – Catanzaro

ore 15.00 Cremonese – Spezia

ore 15.00 Juve Stabia – Palermo

Domenica 15 settembre 2024

ore 15.00 Carrarese – Sassuolo

ore 15.00 Cosenza – Sampdoria

ore 15.00 Reggiana – Sudtirol

ore 15.00 Salernitana – Pisa

Dove vedere la Serie B in tv e streaming

Tutte le partite della stagione 2024-25 della Serie B sono trasmesse in esclusiva da Dazn, che le ha incluse nei suoi pacchetti Plus, Standard e Goal Pass, con prezzi, caratteristiche e contenuti differenti: conviene leggere bene i dettagli e poi decidere

