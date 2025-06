Under 21, Italia-Romania: orario, info, dove vederla in tv e in streaming

Italia-Romania Under 21: tutto sulla sfida valida per la prima giornata dell'Europeo 2025. Le probabili formazioni, dove vedere la sfida in tv e l’arbitro della gara

L’Italia Under 21 è pronta al debutto agli Europei di categoria: la Romania è la prima avversaria sulla strada degli azzurrini. I ragazzi del commissario tecnico Carmine Nunziata scaldano i motori in vista del loro esordio nel gruppo A, completato dalla Slovacchia padrona di casa e dalla Spagna. Le prime due classificate staccheranno il pass per i quarti di finale della competizione. Di seguito, tutte le informazioni utili sulla partita: data, orario, probabili formazioni, statistiche, diretta TV e streaming.

Under 21, Italia-Romania, dove vederla in tv

Il match sarà visibile in chiaro su Rai 2. Gli appassionati potranno seguire la gara anche in streaming gratuito su Rai Play. Per chi preferisce seguire l’incontro in forma testuale, Virgilio Sport offrirà una diretta scritta, pagelle, highlights e approfondimenti post-partita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando e dove si gioca Italia-Romania Under 21

La partita si disputerà domani, mercoledì 11 giugno 2025, con fischio d’inizio fissato per le ore 21. Il teatro della sfida sarà la City Arena – Štadión Antona Malatinského di Trnava. Si tratta della prima giornata del gruppo A.

Italia-Romania Under 21, come arrivano le due squadre

L‘Italia, tra amichevoli e qualificazioni agli Europei, è reduce da quattro pareggi e una sconfitta. L’ultimo test in avvicinamento dell’appuntamento internazionale è stato quello contro i pari età della Danimarca: 1-1 il risultato finale.

La Romania ha invece vinto quattro delle ultime cinque partite, compresa l’ultima in avvicinamento alla manifestazione internazionale: 1-0 in trasferta contro la Georgia.

Italia-Moldova, le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Italia-Moldavia

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Bertola, Angori; Casadei, Prati, Pisilli; Baldanzi, Fazzini; Ambrosino. Ct. Nunziata.

Ct: Nunziata.

L’Italia si affida a Desplanches in porta. Davanti al portiere del Palermo linea a quattro composta da Zanotti, Ghilardi, Bertola a Angori. A centrocampo grandi aspettative sono riposte in Casadei, già grande protagonista con Nunziata nel Mondiale Under 20. Le geometrie di Prati e il talento di Pisilli completano la mediana alle spall dei trequartisti: Baldanzi e Fazzini. Ambrosino unico riferimento centrale con il compito di non dare riferimenti agli avversari.

ROMANIA (4-2-3-1): Hindrich; Sirbu, Ignat, M. Ilie, Borza; Akdag, Mihai; R. Ilie, Stoica, Corbu; Munteanu. Ct. Pancu.

Occhio al talento della Romania, che si affida a una temibile batteria di trequartisti: Rares Ilie, Stoica e Corbu creano situazioni di gioco pericolose a supporto di Munteanu. In porta Hindrich. In difesa Sirbu, Ignat, Matei Ilie e Borza.

Italia-Romania Under 21, l’arbitro della gara

Sarà una terna greca a dirigere Italia-Romania Under 21. Arbitrerà l’incontro Vassilis Fotias, coadiuvato dagli assistenti di linea Andreas Meintanas e Michail Papadakis. Quarto ufficiale il macedone Igor Stojchevski. Al VAR l’ellenico Angelos Evangelou. AVAR il francese Bastien Dechepy.