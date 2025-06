Inter, nasce l’Under 23 per la serie C: chi la allenerà e chi ci giocherà

Il fallimento della Spal spalanca le porte alla seconda squadra nerazzurra: Baccin il dirigente di riferimento, l’ex Feralpisalò Vecchi il tecnico

L’Inter Under 23 giocherà in serie C grazie al fallimento della Spal: la seconda squadra del club nerazzurro giocherà a Monza, scopriamo chi la allenerà e quali talenti comporranno l’organico.

Inter Under 23 in serie C: giocherà a Monza

Per ora si chiama semplicemente Inter Under 23 – ma il nome potrebbe cambiare a breve – di sicuro c’è che giocherà in serie C: il fallimento della Spal ha aperto le porte della Lega Pro alla seconda squadra del club nerazzurro, che ora può prendere corpo.

In realtà, l’Inter ha già pianificato tutto, a partire dallo stadio di casa: i giovani nerazzurri disputeranno le gare interne all’U-Power Stadium di Monza. Ed è già noto da tempo il nome del dirigente a cui sarà affidata la gestione dell’intera seconda squadra: si tratta di Dario Baccin, ex giocatore e da anni colonna dell’organigramma nerazzurro.

Vecchi, ritorno all’Inter

Già noto anche il nome dell’allenatore, che potrebbe essere ufficializzato a breve: si tratta di Stefano Vecchi, tecnico 53enne cresciuto “due volte” nelle giovanili dell’Inter, prima da calciatore e poi da tecnico. Tra il 2014 e il 2018 è stato alla guida della Primavera nerazzurra, con cui ha vinto un Torneo di Viareggio (2015) e una Coppa Italia Primavera (2016).

In serie C Vecchi ha già guidato Südtirol, Feralpisalò (condotta nel 2023 alla storica promozione in serie B) e nella scorsa stagione il Vicenza. Vecchi ha anche allenato in B, con alterne fortune, il Carpi e il Venezia.

Inter, i talenti già pronti per la C

Quanto all’organico, secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter Under 23 punterà molto probabilmente su un gruppo di giocatori ex delle giovanili che hanno già assaggiato i campionati professionistici: parliamo di Issiaka Kamate (questa stagione al Modena), il centrocampista Ebenezer Akinsanmiro (Sampdoria), il centrale difensivo Alessandro Fontanarosa (Reggiana), il centrocampista Luca Di Maggio (Perugia) e il centrale Francesco Stante (Pergolettese), Amadou Sarr (Foggia), Paolo Raimondi (Pro Palazzolo) e Jan Zuberek (Lecco).

Il salto dalla Primavera ai pro

A loro verranno aggiunti giocatori provenienti dalla Primavera fresca vincitrice dello scudetto: gli uomini più in vista sono Thomas Berenbruch, centrocampista offensivo che ha segnato ben 21 gol in questa stagione, e il portiere Alessandro Calligaris, eroe della fase finale dei playoff scudetto. Ma la serie C rappresenterà anche un’ottima palestra per altri giocatori di talento delle giovanili dell’Inter: ci riferiamo allo alla mezz’ala Luka Topalovic e all’esterno Mike Aidoo, che Simone Inzaghi ha già fatto esordire in Coppa Italia. Occhio poi al mancino di Giacomo De Pieri (per lui addirittura qualche minuto in Champions League contro il Feyenoord) e di Matteo Cocchi, esterno sforna-assist. Tra gli italiani riflettori accesi anche su Matteo Spinaccè, attaccante dinamico che ha firmato 12 reti in Primavera.