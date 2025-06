Il nuovo progetto di Davide Cassani per sostenere il ciclismo

Come ha realizzato l'incontro tra Caffè Borbone e il Team Technipes all'Eroica

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Perché un progetto incentrato sul talento abbia una sua identità, ma altrettanta concretezza quel valore deve essere inquadrato in un percorso, educato con il supporto di un gruppo di esperti che lo comprenda e lo valorizzi. Quando Davide Cassani, voce del Giro d’Italia ma anche ex ct della Nazionale di ciclismo e campione a sua volta ha deciso di legarsi all’idea di costruire una rete di sostegno concreto alla costruzione dei corridori del presente e del futuro immaginava una sorta di connubio tra ciclismo e marketing.

Così anche la partnership tra Caffè Borbone e il Team Technipes #inEmiliaRomagna, squadra Elite e Under 23 dell’Emilia-Romagna nata per valorizzare i giovani talenti del ciclismo italiano, è da leggere in questa direzione. E avviene con una serie di eventi dalla portata comunicativa potente, articolata e profonda a partire dall’Eroica corsa emblematica, simbolica che accompagna all’ideale della bellezza del sacrificio, dello sforzo fisico che si apprende in questo sport meraviglioso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il supporto per un progetto dai valori eterni: l’Eroica

Grazie anche alla partnership con Eroica, avviata nel 2025, l’impegno di Caffè Borbone nel mondo del ciclismo si estende ora a tre tappe internazionali, consolidando la sua presenza oltre i confini nazionali. Eroica è una manifestazione cult del ciclismo che celebra i valori dell’autenticità, della sostenibilità e della passione sportiva. Un’occasione per Caffè Borbone per portare tutto il gusto dell’espresso italiano fuori dai confini nazionali attraverso la sua presenza nelle aree hospitality, nei punti ristoro e la fornitura di caffè all’interno della gift bag destinate ai partecipanti.

L’iniziativa ha preso il via con la prima tappa internazionale a Valkenburg (Olanda) il 6 e 7 giugno con uno scenografico punto ristoro all’interno del Castello di Cortenbach. Il viaggio di Eroica proseguirà con un altro appuntamento in Germania, a Eltville il 23 agosto per poi culminare nell’evento italiano, nel luogo da cui tutto è partito.

“Quello tra Caffè Borbone e il nostro Team – spiega Davide Cassani, ideatore del progetto Team Technipes #inEmiliaRomagna e presidente di APT Servizi Emilia Romagna che ha promosso la nascita del progetto – è molto più di una semplice sponsorizzazione: è un incontro di valori. Credere nei giovani, accompagnarli nel loro percorso di crescita, sostenere i territori italiani con le proprie tipicità e promuovere la cultura sportiva sono obiettivi che condividiamo in ogni azione quotidiana che portiamo avanti. Un buon caffè, per un ciclista, è spesso il punto di partenza di una giornata di allenamenti o il momento in cui si crea spirito di squadra sul pullman. Per questo sono felice che Caffè Borbone sia ancora al nostro fianco, in Italia e all’estero, lungo le salite vere e quelle metaforiche dello sport e della vita quotidiana”.

Una corrispondenza valoriale – tra Caffè Borbone e Team Technipes #inEmiliaRomagna – che riflette l’intenzione nell’ambito della strategia dell’azienda produttrice di capsule e caffè l’intenzione di intrecciarsi a simili obiettivi e al carico emozionale che comporta una simile partnership.

“Siamo orgogliosi di confermare il nostro sostegno al Team Technipes #inEmiliaRomagna. Questa partnership rappresenta un impegno sincero e concreto verso le nuove generazioni e il loro talento autentico. Condividiamo con il team valori essenziali come la passione, l’impegno, l’etica e il senso di comunità. È un privilegio camminare al fianco di questi giovani atleti, sostenendoli nelle sfide quotidiane fatte di sacrificio e passione. Come sostenitori di quelli che definiamo “Eroi quotidiani”, saremo con loro nei momenti di fatica e di sconfitta, così come in quelli di gioia e di vittoria, pronti a celebrare insieme ogni successo” – ha dichiarato Marco Schiavon, Amministratore Delegato di Caffè Borbone.

Il progetto

Nato nel 2019 da un guizzo dell’instancabile Davide Cassani, il Team Technipes #inEmiliaRomagna riunisce in una squadra 13 giovani ciclisti da tutta Italia con l’obiettivo di aiutarli nel passaggio al professionismo, grazie a uno staff tecnico d’eccellenza.

Allo stesso tempo, il team promuove l’Emilia-Romagna come terra ideale per il cicloturismo, grazie alla bellezza dei paesaggi, la cultura enogastronomica e una rete di percorsi pensati per tutti gli appassionati delle due ruote.

Caffè Borbone e lo sport: gli appuntamenti 2025