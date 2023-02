Serie B, ufficiale: Possanzini è il nuovo allenatore del Brescia

E' arrivato l'annuncio delle Rondinelle: subentra dopo il Clotet "bis", che a sua volta era rientrato in seguito all'esonero lampo di Aglietti

07-02-2023 12:03

Il Brescia ha scelto il suo nuovo allenatore all’ennesimo cambio di pancina dopo le due esperienze di Pep Clotet inframezzate dall’esonero lampo di Alfredo Aglietti, durato sulla panchina delle Rondinelle per appena due giornate di campionato, in cui la squadra è in caduta libera. Si tratta di Davide Possanzini, classe 1976, promosso da tecnico della Primavera e, in passato, vice di Roberto De Zerbi sulla panchina dello Shakhtar Donetsk, nonché bomber proprio del Brescia, tra il 2005 e il 2011.

Questo il comunicato ufficiale del club lombardo: “Brescia Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Davide Possanzini. L’ex capitano delle Rondinelle nella prima parte di stagione ha condotto la Primavera del Club, mentre negli ultimi anni è stato vice di De Zerbi tra Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo e Shakhtar Donetsk”.