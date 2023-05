Serie C, ufficiale: Alberto Villa non è più l'allenatore della Pergolettese

Il tecnico ha lasciato il club cremasco per problemi personali

23-05-2023 15:25

Alberto Villa non proseguirà – per problemi personali – la sua avventura alla guida della Pergolettese, portata – al termine della regular season del girone di Serie C – alla qualificazione ai playoff in cui la formazione cremasca è stata quindi eliminata dal Padova. Questo, il comunicato a riguardo del club gialloblù:

“L’U.S. Percgolettese 1932, comunica che l’allenatore Alberto villa, per problemi strettamente personali, ha deciso di rinunciare alla panchina gialloblù per la prossima stagione calcistica, nonostante un accordo verbale già raggiunto nei giorni scorsi. La società prende atto con rammarico della sua decisione, lo ringrazia per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questa stagione e gli augura di raggiungere i migliori traguardi sportivi nel prosieguo della sua carriera da allenatore”.