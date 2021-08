Settebello, Campagna: "Partita solida"

Il ct dell’Italia della pallanuoto Sandro Campagna ha analizzato il 5-5 contro l’Ungheria dei suoi: “Partita solida sul piano difensivo. Sono molto contento di questo”.

“Mi piace molto che non ci disuniamo quando andiamo sotto ed è capitato per la terza volta. Il 4-2 e il 5-3 erano pesanti, potevamo risentirne e invece abbiamo addirittura avuto la palla della vittoria. In attacco dobbiamo migliorare, ci manca ancora qualcosa. Il quarto di finale sarà una battaglia, di lotta fisica e psicologica. Armi che abbiamo usato già in questi giorni e vedremo di tirare fuori nella gara più importante”.

OMNISPORT | 02-08-2021 08:10