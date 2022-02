Shengelia lascia il Cska: "Non posso giocare per la squadra dell'esercito"

26-02-2022 13:33

In mezzo a tante decise prese di posizione da parte di sportivi di tutto il mondo contro la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina ne arriva una dalle conseguenze immediate.

È quella di Tornike Shengelia, centro georgiano di origine spagnola in forza al Cska Mosca.

Dopo aver espresso immediatamente la propria solidarietà al popolo ucraino attraverso i propri canali social Shengelia ha infatti dichiarato al sito georgiano Commersant.ge che non indosserà più la maglia della propria squadra di club, il Cska Mosca.

“Ho preso questa decisione dopo l’invasione dell’Ucraina. Non posso più giocare per la squadra dell’esercito russo” ha dichiarato Shengelia, in forza al club russo dal 2020.

