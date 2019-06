Si spacciava per Andrea Pirlo: denunciato e smascherato

Raggirava i commercianti spacciandosi per Andrea Pirlo, ex centrocampista di Brescia, Inter, Juventus, Milan e della Nazionale italiana: l'uomo, un 48enne di Valenza (Alessandria), è stato smascherato dalla polizia e denunciato per truffa e sostituzione di persona.

Il falso Pirlo, così come raccontato martedì nelle pagine locali del quotidiano La Stampa, telefonava ai negozianti ordinando capi di abbigliamento per migliaia di euro e all'occorrenza chiedendo anche un po' di sconto. La compagna (anche lei denunciata) gli dava manforte spacciandosi come collaboratrice del famoso ex calciatore campione del mondo 2006 e ritirando gli articoli.

L'indagine ha preso il via dopo una querela presentata dal vero Andrea Pirlo, che aveva ricevuto una serie di solleciti per acquisti che non aveva mai fatto.

L'uomo è un ex orafo con un procedimento fallimentare sulle spalle: stando alla denuncia, si sarebbe insinuato nella vita privata dell’ex calciatore, contattando il medico di famiglia, o spacciandosi per il fratello di Pirlo durante una festa. I raggiri sarebbero iniziati più di due anni fa.

Grazie alle tracce telefoniche lasciate per contattare i negozi gli investigatori della Digos sono risaliti alla sua identità. Si sta valutando di chiedere l’emissione di una misura di prevenzione.

SPORTAL.IT | 18-06-2019 13:23