Sinner-Djokovic, semifinale degli Australian Open venerdì 26 gennaio 2024: precedenti, orario e diretta tv e streaming

Il tennista azzurro è approdato in semifinale. Appuntamento con la diretta tv e streaming venerdì 26 gennaio a partire dalle ore 4:30 circa per tifare Jannik

Senza cedere un set, è arrivato in semifinale con la consapevolezza che – anche solo rispetto a un anno fa – può vantare la testa, la tecnica e la resistenza fisica funzionale al raggiungimento in questa stagione di un obiettivo ambizioso. Il prossimo centro Jannik Sinner – con i suoi coach e il team che lo sostiene – è alla sua portata. Contro di lui, in semifinale, ci sarà ancora una volta Nole Djokovic, che si ritroverà ancora una volta davanti questo ragazzino di San Candido, capace di metterlo in difficoltà più di altri, almeno sulla carta.

Insomma, fino a questo punto, una sequenza di risultati incoraggianti fa ben sperare contro il mito serbo del tennis, nonché leader a fasi alterne del ranking Atp.

Dove vedere Sinner-Rublev

Nonostante la fascinazione esercitata dal match Sinner-Djokovic vanti già una sua indubbia specificità, sappia esercitare un’attrazione magnetica, l’organizzazione degli AO ha preservato la fascia di maggior pregio (soprattutto televisiva) alla seconda semifinale costringendo gli appassionati di tennis e i tifosi italiani di tennis a una autentica e costrittiva sveglia anticipata.

Salvo imprevisti (e nel tennis non sono poi così rari), Jannik dovrebbe scendere in campo attorno alle 4:30 del mattino, venerdì 26 gennaio 2024 per consentire a Medvedev e a Zverev, protagonisti dell’altra semifinale in programma, di godersi una visibilità privilegiata attorno alle 9:30 del mattino.

Stando al programma, Sinner dovrebbe affacciarsi sul campo centrale Rod Laver Arena in Australia, quando in Italia approssimativamente saranno le 04:30 circa e dopo il doppio.

La diretta in tv e streaming

Dunque ricapitolando, l’attesa semifinale tra Sinner e Nole Djokovic, l’ennesima rivincita di match appassionanti e mai banali dal punto di vista tennistico sarà visibile in diretta televisiva sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2, verrà trasmesso anche su Dazn e su Sky (ai canali 210 e 211), e su Tim Vision.

In streaming la medesima partita sarà possibile seguirla su NOW, in streaming Discovery+ e su SkyGO e Dazn. Per quanti preferissero questa opzione, dunque bisognerà procedere e sottoscrivere a queste condizioni. Diretta testuale, con commenti in tempo reale e l’opinione dei nostri esperti su Virgilio Sport.

Partita: Sinner-Djokovic

Torneo: Australian Open, semifinale

Orario di inizio: 04:30 (come da programma)

Dove vederla in tv: Eurosport 1 e 2, DAZN e Sky, TIM Vision;

Dove vederla in streaming: NOW, Discovery+, SkyGO, DAZN

L’orario della partita

Quando dovrebbero scendere in campo? Orientativamente verso le 04:30, per la precisione, ma non prima che il doppio in programma sulla Rod Laver Arena sia concluso. Al termine di questo confronto, prenderà il via la semifinale con l’altoatesino protagonista contro uno dei big three che hanno cambiato il tennis.

I precedenti in carriera

La sfida sarà dunque ad altissimo livello, come d’altronde, testimoniano i precedenti tra i due top 10: tra il serbo numero 1 al mondo e l’italiano numero 4 del ranking Atp c’è già una sequenzza di sfide esplicative dei margini di crescita di Jannik e dei suoi notevoli progressi, testimoniati anche da questo inserimento nella top 5.

Questa semifinale degli AO sarà la quarta sfida nel giro di tre mesi: dal 14 novembre 2023 al 26 gennaio si sono affrontati due volte alle Atp Finals (vittoria di Sinner nel girone, successo di Djokovic in finale) e una in Coppa Davis con il successo dell’azzurro nella semifinale Italia-Serbia (con l’azzurro capace di annullare tre match-point consecutivi all’avversario).

Nel totalone i precedenti tra i due sono sei, con quattro successi di Nole e due di Jannik. Di questi, gli scontri diretti negli Slam sono due, andati entrambi in scena a Wimbledon. Ai quarti di finale nel 2022 Djokovic aveva rimontato dopo aver perso i primi due set e si era imposto per 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2. Nella semifinale del 2023, invece, il serbo aveva chiuso i conti in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6. Invece, il primo precedente tra i due risale ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo nel 2021: vittoria del numero 1 al mondo per 6-4, 6-2. Inutile sottolineare che il tempo ha consentito a Sinner di maturare e di studiare i suoi limiti per crescere. Ora testa e cuore alla semifinale, perché il vincente dovrà vedersela contro chi approderà infinale tra Medvedev e Zverev.

