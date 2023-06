Sinner, l'annuncio che aspettavamo: “A Wimbledon ci sarò”

Il campione altoatesino, su Instagram, ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi dopo il ritiro di Halle. A Londra non mancherà

26-06-2023 15:15

Jannik Sinner sarà regolarmente presente a Wimbledon. I tifosi dell’azzurro possono dunque tirare un sospiro di sollievo. L’altoatesino, all’altezza dei quarti di finale del torneo Atp 500 di Halle, si era dovuto ritirare per un infortunio. Dopo qualche giorno, però, la situazione è decisamente migliorata e lo stesso Sinner può sorridere. L’annuncio è arrivato su Instagram.

“Grazie Halle per l’opportunità di giocare la scorsa settimana. Spero di vederti l’anno prossimo. Non è mai facile ritirarsi, ma in quel momento dovevo fare ciò che era giusto per il mio corpo. Dopo qualche giorno di riposo e una consultazione con il mio medico, sono felice di condividere con voi che sarò in forma e pronto per Wimbledon”.