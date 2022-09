Sion: Balotelli potrebbe già dire addio

27-09-2022 11:46

Questa estate, dopo una lite con il suo ex allenatore Montella, se ne era andato in fretta e furia dall’Adana Demirspor. Con il club turco, SuperMario ha giocato una stagione: 33 gettoni di presenza e 18 gol per l’ex attaccante azzurro.

Prima dell’esperienza turca due avventure nella serie B italiana: prima Brescia e poi Monza, senza lasciare grossi segni.

In estate il passaggio al Sion, club svizzero che è molto deluso dal rendimento dell’attaccante. Ecco allora che per Balotelli potrebbero riapriris le porte per un clamoroso ritorno in Italia. Il Cagliari infatti che ha il grande obiettivo di tornare in Serie A, è pronto a sondare il terreno per acquistarlo a gennaio.