Slittino, Eggert e Benecken nella leggenda: sesta Coppa del mondo

22-01-2022 11:43

A ormai dieci giorni dal via dei Giochi di Pechino, Toni Eggert e Sascha Benecken fanno un altro passo verso la leggenda dello slittino.

I due tedeschi si sono infatti aggiudicati la tappa conclusiva della Coppa del Mondo 2021-2022 disputata a Sankt Moritz, un trionfo valso un eccezionale colpo doppio, ovvero la conquista della sesta sfera di cristallo della loro carriera e anche del titolo europeo, dato che l’appuntamento svizzero valeva anche per il campionato continentale.

Beffata quindi la coppia formata da Juris e Andris Sics, solo quinta a Sankt Moritz e in testa alla generale fino alla prova decisiva di Coppa del mondo.

Imprendibili già nella prima manche, chiusa con il tempo di 53.585, per poi ripetersi nella seconda (53.624) per un tempo complessivo di 1:47.209 al quale hanno saputo rispondere solo i connazionali Tobias Wendl e Tobias Arlt, staccati di appena 113 millesimi.

Completano il podio i lettoni Martins Bots e Roberts Plume a 249 millesimi (53.806 e 53.652).

I tre equipaggi azzurri hanno concluso nella top ten: quarto posto per Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldnuer, che hanno chiuso al 4° posto anche la classifica generale, settima per Emanuel Rieder e Patrick Rastner e decima per Ivan Nagler e Fabian Malleier.

