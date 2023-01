Sofia Goggia rinuncia a Sanremo: "Ci andrò, ma non quest'anno"

06-01-2023 20:58

Il sogno di conquistare la prima medaglia d’oro mondiale della propria carriera vale bene la scalinata di Sanremo. Almeno per il 2023. Sofia Goggia ha smentito le voci diffusesi nelle ultime ore circa la sua possibile presenza al fianco di Amadeus in una delle puntate della 73ª edizione del Festival, che si terrà dal 7 all’11 febbraio prossimi.

La campionessa bergamasca, intervenuta a Rtl 102.5, ha ammesso di essere affascinata dalla possibilità di calcare il palco dell’Ariston, salvo specificare che la concomitanza con i Mondiali, in calendario dal 6 al 19 febbraio a Meribel/Courchevel, renderà impossibile la realizzazione di questo “sogno” già quest’anno.

“Nelle prossime settimane mi vedrete nelle località montane, tranne l’ultima settimana di questo mese, ma non credo proprio che andrò a Sanremo – le parole di Goggia riprese dall’Ansa – Penserò solo a preparare i Mondiali, che si disputeranno in concomitanza con il Festival. I Mondiali capitano una volta nella vita, Sanremo è un sogno di tutti, mi piacerebbe un sacco andarci, ma ho l’obiettivo di vincere questi Mondiali. Non c’è mai stato alcun contatto con Amadeus, erano solo voci di corridoio che smentisco; un giorno, chissà, mai dire mai, ma quest’anno di certo non ci andrò“.

Già tre volte vincitrice della coppa del mondo di libera, oltre che oro olimpico a Pyeongchang 2018 e argento a Pechino 2022, Goggia inseguirà tra poche settimane l’oro che ancora manca alla propria leggendaria collezione, appunto quello ai Mondiali, dove Sofia ha finora conquistato “solo” un argento e un bronzo, curiosamente non nella discesa (seconda ad Are 2019 in Super-G, terza a Saint-Moritz 2017 in gigante).

Sanremo, quindi, può attendere: la speranza è che Amadeus e gli spettatori dell’Ariston possano applaudire a distanza le gesta di Sofia, che sarà in gara in discesa sabato 11, rinnovando quel connubio tra Sanremo e lo sci inaugurato nel 1988 con la storica “intromissione” della diretta dello slalom di Alberto Tomba ai Giochi di Calgary mentre era in pieno svolgimento la serata finale del Festival…