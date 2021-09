Sommer: "Con l'Italia sarà tutta un'altra partita"

Il portiere della Svizzera Yann Sommer ha avvisato l’Italia alla vigilia della partita di qualificazione per i Mondiali in Qatar nel 2022: “Il 3-0 incassato all’Europeo non ci è piaciuto. Abbiamo lasciato troppi spazi ai nostri avversari e non ci è piaciuto il modo in cui abbiamo giocato. Quella di domani però sarà una nuova partita, con una nuova formazione e un nuovo commissario tecnico. Vogliamo fare molto meglio”.

“Non è stata una settimana facile con tutte queste assenze. Sarà importante domani fidarsi l’uno dell’altro. Non possiamo cambiare la situazione, è così. Xhaka (ha il Covid ndr) lo abbiamo potuto salutare solo tramite cellulare. E’ un assenza importante per noi ma ora dobbiamo sostituirlo e ognuno dovrà fare la sua parte”.

OMNISPORT | 04-09-2021 17:17