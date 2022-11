SONDAGGIO - Chi alzerà la Coppa del Mondo a Qatar 2022?

17-11-2022 14:24

Secondo i bookmakers, la risposta è abbastanza scontata: una tra Brasile, Francia e Argentina sarà la vincitrice finale della kermesse mondiale di Qatar 2022. A esse, vogliamo aggiungere anche l’Inghilterra, sicuramente vogliosa di “vendicare” la sconfitta di Wembley di un anno fa. Non si tratta, ovviamente, di un pronostico impossibile da prevedere, visto che sono pur sempre quattro delle selezioni più forti del tabellone, almeno sulla carta. Per un motivo o per l’altro, però, tutte e quattro arrivano alla vigilia del mondiale con qualche dubbio o qualche scricchiolio, rendendo più complicato decretare una vincitrice quasi certa a priori. Impossibile da scartare, poi, la soluzione “a sorpresa”, con Germania e Belgio sullo sfondo, pronte a sfruttare l’occasione.

Tutto è ovviamente ancora da scrivere ma, intanto, vogliamo sapere la vostra. Chi, secondo voi, il 18 dicembre alzerà al cielo di Losail la Coppa del Mondo? Fatecelo sapere rispondendo al nostro sondaggio!

