Sorpresa Wizards, certezza Atlanta con Gallinari

28-10-2021 08:46

Tante le partite disputatesi nella notte italiana, oltre a quelle delle tre grandi.

Gli Wizards confermano l’ottimo avvio di stagione passando sul parquet di Boston. Ai Celtics non basta Jayson Tatum, Washington trema solo per l’infortunio a Daniel Gafford, ma si gode i 25 punti di Montrezl Harrell.

Bene anche gli Hornets, McCollum e Lillard trascinano Portland. Brutte sconfitte per Clippers e Suns.

Terzo successo in quattro partite per Atlanta, che passa con personalità a New Orleans. Notte da 31 punti per Young ed esordio stagionale di Danilo Gallinari, autore di nove punti e sette rimbalzi in 20 minuti.

Tutti i risultati della notte:

Orlando Magic-Charlotte Hornets 111-120

Brooklyn Nets-Miami Heat 93-106

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves 108-113

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers 123-115

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks 99-102

Toronto Raptors-Indiana Pacers 118-100

Boston Celtics-Washington Wizards 107-116

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies 116-96

Phoenix Suns-Sacramento Kings 107-110

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers 79-92

OMNISPORT